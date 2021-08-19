Депутат Госдумы Бессараб назвала Шугалея достойной кандидатурой на выборах в ЗакС

Кандидат в депутаты петербургского ЗакСа и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей уже нашел своего избирателя. Об этом заявили в Госдуме.

Депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась в поддержку главы ФЗНЦ. По ее словам, социолог уже завоевал доверие избирателей.

"Он остался, прежде всего, человеком в этих сложных условиях", — поделилась политик с Федеральным агентством новостей.

Светлана Бессараб также назвала президента фонда достойной кандидатурой на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Депутат призналась, что никогда не видела Шугалея, но знает историю его жизни. Она призвала ждать и подкрепить намерения Шугалея предвыборной программой.