Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко считает социолога Максима Шугалея достойным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Глава Фонда защиты национальных ценностей успешно зарегистрирован на выборы по пятому одномандатному округу от партии "Родина". Ведущий политической программы "Время покажет" считает, что ученый имеет все шансы получить должность в ЗакСе, поскольку он обладает важными качествами для этой работы.

"Максим Шугалей — человек, который 100% имеет тот жизненный опыт, который необходим для работы в Законодательном собрании, особенно в части понимания международной политической ситуации", — рассказал известный ведущий в беседе с корреспондентом издания "Народные новости".

Осташко отметил, что, в отличие от многих кандидатов, ученый не продастся Западу и будет действовать исключительно в интересах граждан и своей страны. Такой вывод он сделал на основе прошлого Шугалея.

"Это человек, который ради любви к родине и своей семье не пошел ни на какие договоренности с западными спецслужбами. Я бы с ним в разведку точно пошел", — подчеркнул Осташко.

Руководитель PolitRussia отметил, что на выборах Шугалею может помочь его популярность, которую он получил при трагических обстоятельствах. В декабре прошлого года ученого вызволили из ливийского плена, где он провел почти два года.

"Мало кому хочется стать популярным из-за того, что тебе пришлось несколько лет сидеть в ливийской тюрьме. Я думаю, что Шугалей — очень хороший кандидат для Санкт-Петербурга и его жителей", — заверил собеседник издания.

Руслан Осташко надеется, что жители Северной столицы смогут сделать правильный выбор и по достоинству оценить кандидатуру ученого-социолога Шугалея.