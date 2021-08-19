"Шансы у него есть": Политолог Калачев поддержал Шугалея на выборах в Заксобрание

Политолог Константин Калачев поддержал кандидатуру ученого-социолога Максима Шугалея на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Список кандидатов партии "Родина" не допустили до выборов в ЗакС Северной столицы. Однако Шугалею эта ситуация не навредит, заявил Калачев.

"Максим Шугалей — это как раз тот случай, когда проблемы "Родины" могут иметь две стороны: "нет худа без добра"", — сообщил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Он считает, что это может принести социологу дополнительные возможности, так как наблюдалась повышенная цитируемость партии "Родина". Таким образом, Шугалей может извлечь определенную пользу.

Калачев подчеркнул, что ученый не является оппозицией, однако может представлять альтернативу для избирателей. Это может положительно повлиять на исход выборов.

"Здесь также стоит обращать внимание на его программу, насколько она отвечает запросам избирателей, но, думаю, шансы у него есть", — рассказал специалист.

Он назвал Шугалея "человеком, поддерживающим курс президента". Однако отметил его независимую позицию и достаточную самостоятельность.