В Международной федерации гимнастики оценили судейство на ОИ в Токио

Международная федерация гимнастики (FIG) вынесла решение по запросу Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с судейством соревнований в рамках Олимпиады-2020.

FIG не считает судейство на летних Олимпийских играх в Токио предвзятым. В федерации отметили, что, несмотря на все жалобы, они довольны работой судей, которые обслуживали индивидуальное многоборье по художественной гимнастике. Тщательным анализом занимался технический комитет.

"Распределение мест и результаты Олимпиады в Токио в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными", — сообщается в заявлении.

В федерации отмечают, что ими были установлены строгие критерии для отбора высококвалифицированных судей, которые успешно справились со своей работой.

На Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье по "художке" золотую медаль присудили израильтянке Линой Ашрам, которая во время выступления уронила снаряд. Россиянка Дина Аверина взяла серебро. Такое решение не устроило ОКР, в связи с чем была подана официальная жалоба.