Максим Шугалей: талибы ближе простым жителям Афганистана, чем американцы

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей исключил массовый поток беженцев из Афганистана в Россию. В беседе с «Политикой Сегодня» ученый-социолог выразил мнение, что жители южноазиатской страны найдут спасение от талибов («Талибан»1, террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Таджикистана и других соседних государств.

«Тем более, что наша федеральная политика по эмигрантам мне представляется очень грамотной, то есть, скажем так — на халяву здесь пожить не получится, как в странах Европы», — подчеркнул собеседник «ПС».

Потенциальную проблему массового бегства людей из Афганистана можно предотвратить, добавил ученый. Вместо того, чтобы бояться или готовиться к появлению большого потока беженцев, мировому сообществу нужно протянуть руку помощи стране. В первую очередь, считает Шугалей, Афганистан нуждается в создании полноценного государства, в котором будет комфортно жить каждому.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американского контингента — в считанные недели страну полностью захватили талибы. Однако их блицкриг, по мнению главы ФЗНЦ, был закономерным, потому что присутствие США в исламском государстве недопустимо: под предлогом «демократизации» американцы выкачивали из страны ресурсы.

«На мой взгляд, это была диктатура. Старинный народ со своими ценностями жил, а тут пришли американцы и вот эту свою хрень стали навязывать. То, как талибы быстро взяли страну, почти без боя, показывает, что «Талибан»* ближе для простого жителя Афганистана, нежели американское присутствие, то есть искусственное правительство, которое они создали», — рассуждает социолог.

Ранее Максим Шугалей сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Афганистан, чтобы «понять ситуацию изнутри».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации