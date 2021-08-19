Пропавшую школьницу нашли расчлененной в Тюмени

Расчлененное тело школьницы нашли в Тюмени. Предположительно, это останки девятилетней Насти М., пропавшей более двух недель назад.

По информации полиции, 30 июня ребенок ушел на прогулку и не вернулся. В поисково-спасательной операции приняли участие полицейские, волонтеры и местные жители. Мертвую школьницу нашли в тюменском микрорайоне Лесобаза, сообщает источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, тело девочки обнаружили в камышах неподалеку от АЗС на улице Домостроителей. Официальных комментариев стражей порядка по данной ситуации пока нет.