Жители Крыма "с радостью примут" киевскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, жители российского полуострова уже в полной мере оценили, что ждет Крым без Украины.

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком"", — сказал он.

Стоит отметить, что в 2014 году на территории Крыма прошел всенародный референдум. Подавляющее число жителей полуострова проголосовало за воссоединение с материковой Россией.