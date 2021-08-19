Лавров опроверг полный захват Афганистана талибами

Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) не полностью захватило Афганистан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Вместе с тем российский дипломат отметил, что бывшее руководство республики не старалось выполнять договоренности по диалогу с талибами.

Лавров добавил, что Кремль выступает за организацию общенационального диалога на фоне сообщений о пропрезидентских войсках в Панджшерском ущелье. Глава МИД России также положительно оценил готовность движения "Талибан" к выстраиванию коммуникации с другими политическими силами республики.