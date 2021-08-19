Латвия ввела значительные ограничения в воздушном пространстве на восточной границе

Агентство гражданской авиации Латвии (САА) по просьбе Государственной службы пограничной охраны ввело серьезные ограничения в воздушном пространстве на востоке

Зоны полетов, которые включают в себя всю сухопутную границу с Россией и Белоруссией, ограничены до 10 ноября. Высотный предел воздушного пространства поднят до 2896 метров. Это означает, что все приграничное неконтролируемое воздушное пространство передано под наблюдение авиационного управления Государственной службы пограничной охраны, сообщает издание EurAsia Daily.

Ограничения введены в связи с резко возросшим уровнем нелегальной миграции на латвийско-белорусской и литовско-белорусской границах. Также САА обращает внимание, что на востоке страны по просьбе Национальных вооруженных сил введены некоторые другие зоны ограничения полетов.

Латвия и Литва в этом году столкнулись с резко увеличившимся наплывом нелегальных мигрантов из Азии и Африки, проникающих на территорию балтийских стран через Белоруссию. Причем обе прибалтийские страны убеждены, что миграционный кризис намеренно спровоцирован Минском.

Неделей ранее Латвия решила ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией и ввела режим чрезвычайного положения в нескольких восточных районах.

Ранее Политика Сегодня сообщала о нескольких десятках мигрантов, сбежавших из лагеря в Литве.