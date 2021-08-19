Мосгоризбирком заявил о готовности к проведению выборов в сентябре

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил о готовности к проведению выборов в сентябре.

Как отметил Реут, Москва полностью готова к проведению процедуры.

"Мы готовы к проведению выборов любого масштаба, даже если бы избирательные кампании проводились бы и в большем объеме", — цитирует Реута РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Подмосковье закончился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Госдуму и Мособлдуму. Всего выдвинуто 847 кандидатов. Об этом сообщил региональный избирком в Telegram, передает телеканал "360".

Голосование на выборах в Госдуму, а также региональные и муниципальные выборы состоятся в сентябре 2021 года.