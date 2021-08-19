Экс-форвард "Зенита" Родченков расскажет, почему Россия сильна в пляжном футболе

Пресс-конференция, посвященная успехам России в пляжном футболе, пройдет 19 августа в студии Медиагруппы "Патриот".

Эксперты попробуют объяснить, почему сборная России по пляжному футболу выступает успешнее на всех турнирах, чем традиционная национальная команда. Кроме того, специалисты расскажут, как на муниципальном уровне можно развивать детский футбол и воспитывать будущих победителей, передает ФАН. В качестве эксперта выступит в том числе бывший форвард петербургского "Зенита" Юрий Родченков.

Первенство мира по пляжному футболу стартовало в Москве 19 августа. С 2011 года российские "пляжники" лишь однажды остались без медалей, уступив в отборочном цикле 2017 года польским соперникам.