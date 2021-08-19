«Серьезный конкурент». Депутат из Коми объяснила снятие «Родины» с выборов в ЗакС

В Петербурге устранили серьезного конкурента, отказав в регистрации на выборы в ЗакС списку кандидатов партии «Родина». Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привела депутат Госсовета Республики Коми Елена Иванова.

«Для того, чтобы сделать, скажем так, выборы более менее лояльными, мягкими, решили снять партию с выборов. А инструментов достаточно, один из них как раз фильтр через сбор подписей, что, собственно говоря, и было сделано», – объяснила Иванова.

Напомним, решение об отказе в регистрации петербургские функционеры приняли на заседании 12 августа, сославшись на то, что процент бракованный подписей в поддержку «Родины» якобы значительно превышает допустимый законом порог.

Фамилии двух представителей партии все же попадут в избирательные бюллетени. Глава регионального отделения «Родины» Андрей Петров, а также известный в России социолог Максим Шугалей зарегистрировались на выборы по одномандатным округам.

Поддержку «роднинцам», лишившимся шансов занять место в петербургском парламенте, ранее уже выразили глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, член Экспертного совета Института социальных исследований Олег Матвейчев, лидер общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич и другие представители экспертного сообщества.