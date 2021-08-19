В Германии смогли вырастить примитивный аналог глаза из стволовых клеток

Немецкие ученые смогли вырастить примитивный аналог глаза, использовав для этого стволовые клетки.

Биологи заметили, что миниатюрные подобия мозга могут реагировать на свет. Все дело в содержащихся в них клетках, которые присутствуют в органах зрения.

Эксперименты длились в течение нескольких лет. В результате специалисты установили, что благодаря стволовым клеткам можно вырастить аналоги сетчатки глаза. Результаты научной работы опубликованы в издании Cell Stem Cell.

Биологи из Университета Квинсленда в Австралии ранее опровергли влияние коронавируса на ДНК человека. В рамках лабораторных исследований никакой необычной генетической активности вируса обнаружено не было, передает телеканал "360".