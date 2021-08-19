Дипломат Моргулов обсудил с американским послом в России обстановку в Кабуле

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провел дискуссию с послом США в Москве Джоном Салливаном.

Спикеры детально обсудили ситуацию в Афганистане, который был захвачен радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России).

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане", — сообщили в МИД России.

Стоит отметить, что ситуация в республике обострилась после вывода войск США из страны. Талибы начали постепенно захватывать территорию государства.