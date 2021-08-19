Дмитрий Певцов: Для отмены пенсионной реформы нужно объединяться

Независимый кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва, народный артист РФ Дмитрий Певцов раскритиковал законопроект коммунистов от 17 августа об отмене повышения пенсионного возраста. Претензии у актера возникли не содержанию инициативы, а к ее форме.

«В 2018 году именно этот состав Государственной думы принял пенсионную реформу. Так что вносить сейчас этим же депутатам предложение о ее отмене, мне кажется, это не более, как дискредитировать хорошую, очень хорошую идею», — сказал Певцов.

Несвоевременность законопроекта натолкнула артиста на предположение о том, что «красная» партия занимается предвыборным популизмом. Певцов обратил внимание, что авторы не потрудились организовать общественные слушания и преподнесли отмену реформы за месяц до выборов, как оригинальную инициативу думской фракции.

Кроме того, независимый кандидат призвал взглянуть на проблемы российских пенсионеров несколько шире:

«Проблема очень серьезная, одним снижением пенсионного возраста ее не решить. А нужен ли нам вообще Пенсионный фонд? Чиновники, которые получают зарплату из наших пенсионных отчислений? Уверен, что пенсию должно платить само государство».

В заключение народный артист призвал все политические силы, ратующие за отмену пенсионной реформы, объединиться и работать сообща.

Двумя неделями ранее Дмитрий Певцов сдал подписи в избирательную комиссию. Его выдвижение по Медведковскому одномандатному округу (№200) поддержали 14286 москвичей. Как рассказал артист, предложения жителей столицы лягут в основу его предвыборной программы.