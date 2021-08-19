Врач Мясников раскрыл неочевидную пользу лишнего веса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что лишние килограммы могут продлить жизнь людям пожилого возраста.

По словам специалиста, с возрастом человеку становится все сложнее избавляться от лишних килограммов. Излишки веса становятся своеобразной защитой для организма.

Мясников привел результаты научных исследований, согласно которым, люди старше 65 лет с повышенной массой тела живут дольше, чем с нормальной. В пожилом возрасте организм может воспринять большую потерю веса как болезнь.

Александр Мясников ранее перечислил неочевидные признаки инфаркта. Кроме хорошо известных всем боли в груди и одышки, у этого опасного состояния есть нетипичные предвестники, передает телеканал "360".