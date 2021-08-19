Российский политик Комелов объяснил, какие качества помогут Шугалею на выборах в ЗакС

Жители Санкт-Петербурга могут рассчитывать на полную отдачу со стороны социолога Максима Шугалея в случае его избрания депутатом ЗакСа, считает политик Иван Комелов.

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина" Максим Шугалей — принципиальный и трудолюбивый человек, знакомый с проблемами петербуржцев. Такое мнение выразил председатель севастопольского регионального отделения партии "Родина" Иван Комелов.

"Бесспорно, тот факт, что Максим — человек принципиальный, и всегда идущий к конечному результату, является основанием для того, чтобы утверждать, что те петербуржцы, которые поддержат его кандидатуру, могут рассчитывать на 100% отдачу в его работе", — заявил он в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Политик подчеркнул, что биография Шугалея широко известна россиянам. Речь, в частности, идет о его пленении во время рабочей поездки в Ливию. В плену социолога удерживали больше полутора лет. На основе этой истории была снята кинотрилогия "Шугалей".