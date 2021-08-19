Гимнастки Аверины готовы выступить на чемпионате мира в Японии

Спортсменки Дина и Арина Аверины объявили, что планируют войти в состав участников чемпионата мира по художественной гимнастике.

Чемпионат мира по художественной гимнастике в этом году состоится в Японии. Недавно стало известно, что конкуренцию спортсменам на соревнованиях составят сестры Дина и Арина Аверины. Гимнастки заявили журналистам, что готовы побороться за победу.

Ранее участие в чемпионате спортсменки Арины Авериной получило подтверждение со стороны главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Однако новости о планах Дины Авериной оказались неожиданными из-за лечения на фоне проблем со спиной.