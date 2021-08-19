Боррель заявил, что ЕС не может позволить России контролировать ситуацию в Афганистане

Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию по Афганистану. Об этом высказался верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, ЕС не может допустить контроль РФ и Китая. Сейчас обсуждается будущее Афганистана и возможное формирование правительства национального единства, добавил Боррель.

Ситуация в стране стала трагедией как для ее народа, так и для международного сообщества, подчеркнул дипломат. С таким заявлением Боррель выступил перед депутатами Европарламента после захвата Афганистана "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ).