Рейтинг Байдена может окончательно пробить дно из-за ситуации в Афганистане

Американцы недовольны президентом Джозефом Байденом и его решением вывести военнослужащих США из Афганистана после прихода талибов (членов движения «Талибан»1* — террористической организации, запрещенной на территории РФ). Совместный опрос агентства Reuters и исследовательской компании Ipsos показал самый низкий рейтинг, который был у демократа с момента инаугурации.

До того, как «Талибан»* начал теснить армию Соединенных Штатов близ Кабула, политику Байдена одобряло 53% его соотечественников. После недавнего официального заявления о выводе войск уровень поддержки упал до 46% — по сравнению с тремя бывшими президентами, при которых США воевали в Афганистане (Джордж Буш-младший, Барак Обама и Дональд Трамп), это наихудший показатель.

Даже Буша, с подачи которого вооруженные силы США вошли в Афганистан в 2001 году, американцы ругали меньше (тогда его поддерживало 47% населения). По данным Ipsos, сейчас 75% жителей страны требуют направить в Кабул дополнительные войска, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию граждан Соединенных Штатов.

army.mil / US Army

При этом участники опроса, в отличие от военного руководства страны, не забыли об афганцах, которые все эти 20 лет помогали военным из США. Переводчиков, гидов и административный персонал также нужно спасать, считают избиратели, а не заставлять их привязывать себя к шасси улетающего самолета.

Половина опрошенных выразили мнение, что Пентагону следовало продлить операцию в Афганистане еще на один год, а другая половина высказалась в пользу полного возврата армии Соединенных Штатов в Кабул для противодействия талибам.

Так или иначе, отныне рейтинг Байдена напрямую связан с ситуацией в Афганистане, рассуждает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Если перестройка государства талибами обойдется без жертв и нарушений прав человека, «шум» вокруг отступления американских войск сохранится лишь в наиболее консервативных кругах.

«Сейчас, пока все на слуху, критики много. Если в Афганистане все успокоится, это один сценарий, а если там продолжится гражданская война, если там будут стрелять и резать головы, то рейтинги Байдена упадут еще ниже», — считает американист.

Демократы сейчас настороже: в следующем году США ждут выборы в Палату представителей. Аналитики авторитетного западного издания USA Herald ранее уже писали, что это станет настоящим экзаменом для нынешней администрации Белого дома, поскольку с насущными проблемами Байден и его команда пока справляются с трудом.

Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Республиканцы не упустят шанса перехватить повестку у соратников президента, и его решение об отступлении из Афганистана – настоящий подарок для республиканского меньшинства. Впрочем, риски для Демпартии Юрий Рогулев видит не только в выводе войск.

«Нынешней ситуацией республиканцы будут пользоваться по максимуму. Но самая страшная угроза и для Байдена, и для демократов – это не Афганистан. Это внутренние дела, пандемия коронавируса, ситуация с прививками и экономикой. <…> Пока инфраструктурные проекты, социальные проблемы, проблемы налоговой системы стоят для Байдена выше, чем Афганистан», — подытожил ученый.

Падение рейтингов Джо Байдена ранее фиксировали журналисты телеканала Fox News. Больше всего американцев жалуются на политику в отношении мигрантов, неспособность властей бороться коронавирусом и экономические проблемы.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации