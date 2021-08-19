Nord Stream 2 назвала спекуляциями заявления о конце строительства "СП-2" в августе

Компания Nord Stream 2 AG опровергла сообщения СМИ, назвавших 23 августа в качестве даты завершения строительства российского газопровода "Северный поток — 2".

По данным оператора проекта, сейчас завершены уже более 99% трубопровода. Nord Stream 2 обещает проинформировать о завершении трубоукладки в надлежащее время.

"Мы не можем подтвердить спекуляции, запущенные несколькими СМИ, относительно дат, а также неправильное толкование, касающееся завершения трубоукладки и строительства всего трубопровода", — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Газопровод "Северный поток — 2" представляет собой магистральный трубопровод, общий показатель мощности которого специалисты оценили в 55 млрд кубометров топлива каждый год. Против проекта активно выступают США и ряд других стран.