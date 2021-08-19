Мэр Новосибирска назвал сбор подписей за свою отставку незаконным

Мэр города Новосибирска и кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва от КПРФ Анатолий Локоть заявил, что считает сбор подписей за свою отставку незаконным. Об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами.

«Идет избирательная кампания. Все новосибирцы с интересом следят за событиями, и, чтобы повысить активность избирателей, используются разные технологии. Пока городская избирательная комиссия не приняла решения никакого [по инициативе], любой сбор носит незаконный характер», — объяснил глава города.

Методы инициативной группы Локоть назвал «сетевыми технологиями» и «черным пиаром» а ее действия — спланированной накануне выборов в Госдуму акцией. Он также предупредил, что активисты могут использовать персональные данные проголосовавших в неблаговидных целях.

novo-sibirsk.ru /

Инициаторы группы — представитель партии «Зеленые» Игорь Украинцев и глава фракции «Новые люди» Дарья Карасева — придерживаются другого мнения: неубранный зимой снег, точечная застройка, разрушенные дороги и вонь — все это стало грустной обыденностью во время управления Локтя. Именно страх за судьбу родного города, по словам Украинцева и Карасевой, побудил их резко выступить против мэра.

Напомним, что 30 июня во время сессии городского совета Украинцев взял слово и объявил мэру весь список претензий граждан Новосибирска. Он создал инициативную группу, которую кроме Карасевой поддержала и «Партия Роста». По мнению самого политика, начатая им акция имеет общероссийское значение, так как впервые граждане сами отзовут мэра с поста. Инициативная группа уже набрала более тысячи человек.