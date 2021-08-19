«Стахановские темпы»: застройка Петербурга с бешеной скоростью поможет городу, однако есть «но»

В текущем году в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Это почти 60% от годового плана, на выполнение которого рассчитывает губернатор Александр Беглов.

Всего за десять лет до 2030 года в Северной столице по соглашению губернатора с Минстроем РФ должно быть построено почти 32 миллиона жилых «квадратов» — этим занимаются 145 компаний-застройщиков. И, судя по отчету петербургских властей, вполне успешно.

Похвастаться впечатляющими темпами жилого строительства большинство российских городов не может. Исключение — 15 крупных мегаполисов, на которые приходится половина от общего объема строительства в стране: среди них и Санкт-Петербург, объяснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Озвученные Бегловым объемы строительства колоссальные — для городской экономики это хороший драйвер, считает эксперт. Но вместе с тем ускоренные, «стахановские» темпы могут быть чреваты побочными проблемами: прежде всего, они связаны с социальной и транспортной инфраструктурой. Во избежание распространенных градостроительных ошибок (те же недостроенные детсады и школы в заселенных жилых кварталах, пробки на дорогах), городские власти должны жестко контролировать застройщиков.

«Один вложенный рубль строительства дает до семи рублей смежным отраслям: это малый и средний бизнес, дающие занятость, зарплату. Экономика ускоряется, город выигрывает, поскольку часть средств от нового строительства идет в городской бюджет. Но важно не только количество, но качество домов — нужен общественный контроль и государственный надзор над проектами», — рассказал урбанист в комментарии «ПС».

gov-murman.ru / Пресс-служба правительства Мурманской области

Примечательно, что сохраняя культурное наследие Санкт-Петербург идет по пути расширения застройки по периметру, а не реновации уже жилых домов ХХ века и старого фонда. По словам Склянчука, это создает «эффект пончика» — в центре проживает мало людей, а большинство городских жителей живут «вокруг» города.

Отсюда возникает «миграция» в течении дня, когда петербуржцы едут на работу и с работы. Хоть это чревато высоким трафиком, такова особенность петербургского градостроения. Что касается социальной инфраструктуры, ее недобросовестные компании зачастую достраивают уже после заселения новых кварталов. Но решение этого вопроса в компетенции городского руководства.

При стремительно дорожающей на рынке «вторичке» возведение новостроек (желательно построенных «по уму») впечатляющими темпами можно только приветствовать: горожанам есть, что покупать.

«Поддерживаю такие большие объемы строительства. Это дает возможность людям приобретать жилье: покупательская способность не снижается, спрос на новостройки есть», — заключил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Ранее сообщалось, что возведение нового терминала в Пулково повысит доступность петербургского аэропорта.