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Губернатор Свердловской области Куйвашев раскрыл секреты похудения

Губернатор Свердловской области Куйвашев раскрыл секреты похудения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за годы своей работы заметно похудел. По его словам, ему удалось скинуть 40 килограммов — со 125 до 85. Секрет своего преображения губернатор раскрыл в беседе с журналисткой Оксаной Маклаковой.

«В Екатеринбурге с работы стараюсь ходить пешком и каждый вечер гуляю. Пробегаю круг в восемь километров. Другая нагрузка тоже сравнима с восемью-десятью километрами. Это может быть тренажер, бег, кросс, велосипед. Я же не сижу на одном месте все время», — объяснил Куйвашев.

При этом глава региона признался, что не мучает себя строгими диетами, но вредную пищу старается не употреблять. Например, Куйвашев полностью отказался от жареного, а также от поздних ужинов. Однако бывают моменты, когда день настолько загружен, что времени на обед не остается. В этом случае губернатор позволяет себе на ужин отварную рыбу.

Ранее Куйвашев рассказал, что в регионе скоро начнут выращивать техническую коноплю. По мнению главы региона, реализация этого растительного сырья поможет пополнить региональный бюджет.