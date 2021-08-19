Губернатор Свердловской области Куйвашев раскрыл секреты похудения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за годы своей работы заметно похудел. По его словам, ему удалось скинуть 40 килограммов — со 125 до 85. Секрет своего преображения губернатор раскрыл в беседе с журналисткой Оксаной Маклаковой.

«В Екатеринбурге с работы стараюсь ходить пешком и каждый вечер гуляю. Пробегаю круг в восемь километров. Другая нагрузка тоже сравнима с восемью-десятью километрами. Это может быть тренажер, бег, кросс, велосипед. Я же не сижу на одном месте все время», — объяснил Куйвашев.

При этом глава региона признался, что не мучает себя строгими диетами, но вредную пищу старается не употреблять. Например, Куйвашев полностью отказался от жареного, а также от поздних ужинов. Однако бывают моменты, когда день настолько загружен, что времени на обед не остается. В этом случае губернатор позволяет себе на ужин отварную рыбу.

Ранее Куйвашев рассказал, что в регионе скоро начнут выращивать техническую коноплю. По мнению главы региона, реализация этого растительного сырья поможет пополнить региональный бюджет.