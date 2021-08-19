Русофобам могут запретить въезд в Россию

Депутаты фракции "Единая Россия" подготовили законопроект о запрете въезда в Россию для лиц, проявлявших недоброжелательность к населению страны.

Соответствующую информацию распространил глава думского комитета по информационной политике, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. По его словам, причиной для запрета на въезд в страну также могут стать осквернения символов воинской славы РФ.

"Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку", — сказал он.

Чиновник добавил, что правки предполагается внести в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Инициативу уже поддержали в Министерстве внутренних дел России.