Пушков: репутация США сильно пострадала в результате афганского позора

Власти США после позорного поражения и бегства из Афганистана могут попытаться восстановить свой авторитет, взяв реванш где-то в другом месте.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя публикацию в американском издании The Hill о том, что хаотичный уход из Афганистана может подорвать авторитет США.

В частности, автор материала – основатель и президент вашингтонского политического института «Фонд защиты демократии» Крифф Мэй – выражает опасение, что враги Соединенных Штатов могут сделать из афганской ситуации вывод, что раз «Талибан»1* (радикальное движение, запрещенное в РФ) смог нанести Вашингтону поражение, значит этом под силу и кому-нибудь еще. А американцы, по словам Мэя, показали себя, как «беззубые противники» и ненадежные союзники.

Кроме того, The Hill приводит мнение отставного генерал-лейтенанта, экс-командующего силами США в Афганистане Дэвида Броно, который беспокоится, что оценка военной мощи Соединенных Штатов и их авторитет на мировой арене на долгие годы будут омрачены нынешним трагическим исходом американцев из Афганистана. Противники Америки, основываясь на данной ситуации, будут давать неверные оценки и считать, что военная мощь США и их готовность защищать своих союзников ослабевают, считает Броно.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Комментируя опасения американских экспертов, российский сенатор Алексей Пушков отмечает, что международная репутация США и их способность к «глобальному лидерству», от котором постоянно говорят в администрации американского президента Джо Байдена, действительно сильно пострадала в результате бегства вооруженной до зубов американской армии от боевиков, вооруженных в основном «кораном и калашниковыми».

«На этом фоне сейчас в Америке начнется болезненный процесс осознания последствий этого поражения. Частично вернутся настроения пораженчества, характерные для периода после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, когда в США возникло сильное ощущение неизбежного отступления перед напором Китая», — пишет Пушков.

В этой ситуации, по мнению сенатора, Вашингтон может отреагировать так же, как в свое время отреагировал экс-президент США Рональд Рейган, пославший войска в крошечную Гренаду. И нынешние американские власти после поражения в Афганистане могут захотеть взять военный реванш где-то в другом месте.

«Но, скорее всего, "сценарий реванша" ограничится ракетно-бомбовыми ударами по безответной цели и больших очков Вашингтону не принесет. США не в том состоянии, чтобы пойти на новую большую войну», — заключает Алексей Пушков.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch via www

Напомним, 15 августа «Талибан»* занял Кабул и объявил, что под контролем организации находится вся территория Афганистана. Одновременно с этим Соединенные Штаты, которые ранее объявили о выводе из этой страны своего военного контингента, спешно эвакуировали дипломатический персонал прямо с крыши американского посольства в Кабуле. Также страну покинул проамериканский президент Афганистана Ашраф Гани, однако тысячи афганцев, работавших на США в Кабуле, эвакуированы не были.

* «Талибан» — радикальное движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации