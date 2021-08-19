Премьер-министр Италии работает над проведением экстренной встречи G20 по Афганистану

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал экстренно созвать саммит G20 на тему Афганистана, передают местные СМИ.

Как сообщает издание La Repubblica, сейчас Драги работает над проведением внеочередной встречи лидеров Группы двадцати и правительств стран в связи с ситуацией в Афганистане. Саммит G20 запланирован на 30-31 октября 2021 года, он пройдет в Риме, но Драги намерен добиться переговоров раньше.

Итальянский премьер выразил уверенность, что Россия вместе с другими странами поучаствует в разрешении кризиса в Афганистане. Европейским государствам нужно тесно сотрудничать друг с другом на тему беженцев и тех людей, кто в последние годы подвергался там преследованию из-за защиты прав и свобод человека, заключил он.

Ранее телеканал "360" сообщил, что движение "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в РФ) опубликовало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана. Это первый документ талибов после захвата власти 15 августа по случаю общегосударственного события.