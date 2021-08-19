Глава Медиагруппы "Патриот" представил нового информационного партнера Privet-rostov.ru

Издание Privet-rostov.ru и Медиагруппа "Патриот" объявили о начале информационного сотрудничества.

Privet-rostov.ru является молодым изданием, которое освещает не только события Ростова-на-Дону и Ростовской области, но и всей страны. Журналисты медиаресурса оперативно информирует читателей о самых важных и интересных новостях.

"Мы разделяем стремление Медиагруппы "Патриот" к установлению позитивного фона в информационном пространстве России. К сожалению, действительно важных новостей, затрагивающих, к примеру, социальную политику страны, с каждым днем становится всё меньше", — подчеркнула главный редактор Privet-rostov.ru Валентина Рябиженко.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук отметил, что в рамках сотрудничества издания будут обмениваться эксклюзивным контентом. Также планируется оказание информационной поддержки значимым российским мероприятиям.