В медиацентре "Патриот" обсудят возможные итоги встречи Путина и Меркель

Гости медиацентра "Патриот" в прямом эфире проведут дискуссию на тему предстоящей встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт уже сообщил, что спикеры детально обсудят текущую повестку дня. Речь идет, в частности о ситуации в Афганистане, на Украине и в Белоруссии. Встреча состоится завтра, 20 августа.

Гости медиацентра "Патриот" сделают прогнозы касаемо итогов мероприятия. Сделают ли лидеры какие-либо официальные заявления по Афганистану, когда будет введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2", кто одержит победу на предстоящих выборах в Германии, и как это повлияет на отношения Берлина и Москвы. Все это и многие другие вопросы обсудят на пресс-конференции, которая начнется в 15:00 по московскому времени.