Юрий Жданов поделился мнением о новых планах США в Афганистане

Уход американских войск из Афганистана — стратегический провал, заявил эксперт.

Военный эксперт издания «Ветеранские вести» дал большое интервью и рассказал о новых угрозах американской стратегии в Афганистане, после ухода западных войск.

— Юрий Николаевич, американцы, наконец-то, оставляют очень далекий для них народ в покое — пусть живут сами, как хотят. Они уже не учат их демократии, не навязывают свой образ жизни, тем более — однополую любовь, а просто уходят. Более того, бегут. Помните видео, как с крыши посольства США в Кабуле происходит спешная эвакуация. Разве это не победа тенденции многополярного мира?

— Если бы. На первый взгляд, действительно, американцы, впрочем, как и все европейцы до них, не сумели надолго закрепиться в Афганистане. Но вот оставили ли они афганцев в покое, пусть и под властью «Талибана»1 ( организация, запрещенная в РФ)? Очень в этом сомневаюсь.



— То есть, это — новый маневр США?

— Полагаю, да. В Афганистане сейчас США начинают новую политику в глобальной борьбе — стратегию хаоса. Президент США Джо Байден объясняет новый поворот так: «Перед нами нет мира 20-летней давности. Теперь мы должны действовать в соответствии с меняющимися условиями».

Главная цель американского руководства — превратить Афганистан в Ирак, Сирию или Ливию. То есть, в арену борьбы внешних сил посредством гражданских войн и этнорелигиозных конфликтов. В итоге страну разделят на разные зоны влияния. И при этом в конфликты будут втянуты Россия, Китай, Иран, Индия, Турция и Пакистан. Они даже применяют термин «балканизация».

— У них что-то плохо с историей. На Балканах в свое время в первую очередь столкнулись именно жизненные, практически неразрешимые мирным путем противоречия великих держав — России, Турции и Австро-Венгрии, которые наложились на освободительную борьбу местных народов. Англия и Франция только подбрасывали в костер дровишки и грели руки. А тут по сути - внутренние межафганские разборки.

— Да, пока что Гиндукуш — не Балканы, и Россия не собирается в «последний бросок на Юг», чтобы омыть сапоги в Индийском океане. Да и у окрестных стран нет смертельных противоречий именно в Афганистане.

— Но ведь противоречия можно искусственно создать?

— Видимо, в этом и смысл американской стратегии хаоса. Им надо оказать давление на Китай через Восточный Туркестан, подорвать влияние Китая и России в Центральной Азии и Южной Азии, препятствовать китайскому проекту «Один пояс, один путь», разрушить китайско-пакистанский экономический коридор. Не менее важно ослабить стратегию России, направленную на сотрудничество в рамках «Большой Евразии».

Американцы хотят разорвать связь между странами Центральной Азии и Южной Азии с помощью новой волны террора, препятствовать выходу Индии в Центральную Азию через Иран и Афганистан, углубить конфликт между Пакистаном и Индией и, наконец, вывести на новый уровень стратегию по дестабилизации Ирана и Турции.

Поэтому против возможных атак из нового Афганистана Россия уже укрепляет свои военные позиции в Узбекистане и Туркмении. Если угроза станет серьезной, Россия, скорее всего, будет действовать так же, как в Сирии.

Министр обороны России Сергей Шойгу высказал мнение, что США через Афганистан хотят развязать новую гибридную войну в Центральной Азии и Южной Азии. Он даже удивился: «Зачем вы выходите, если становитесь тут же, за забором, и пытаетесь наблюдать, что там происходит? Это означает только одно - они хотят закрепиться в Центральной Азии».

— Надеюсь, этот замысел понимают не только в России?

— В странах, которые не являются вассалами США, понимают. Россия, Китай, Иран уже сейчас ведут интенсивную челночную дипломатию с лидерами «Талибана». Китай, который, близок с Пакистаном, обладающим большим влиянием на «Талибан», заранее провёл переговоры с талибами, и, судя по всему, взял с них слово, что «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещено на территории России) они поддерживать не будут. Если это обещание будет выполнено, то сможет состояться открытие Ваханского коридора протяженностью 350 километров и шириной 65 километров на границе Афганистана с Китаем.

Пакистан в качестве первой меры предосторожности закрыл границу с Афганистаном протяженностью 2611 километров, простирающуюся от Ирана до Китая, забором высотой четыре метра, разместив повсюду видеокамеры и мины.

А Иран, возможно, задействует против «Талибана» бригады «Фатимиюн», которые он использовал в Сирии.

— То есть, американская стратегия хаоса может быть сорвана?

— Вероятно, США ждет еще одно большое поражение. Идея «балканизации» Центральной Азии через новый Афганистан и окружения России и Китая посредством этого проекта — самая что ни на есть утопия. Вряд ли они сумеют привлечь на свою сторону в Афганистане Турцию, Пакистан, Иран и противопоставить их России и Китаю на поле боя в Центральной Азии. Очередная «американская мечта» обернется для США кошмаром и фиаско.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации