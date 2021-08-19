Гости "Патриота" обсудят защиту исторической правды от искажений и нападок Запада

Гости медиацентра "Патриот" в Санкт-Петербурге обсудят искажение исторической правды и необходимость ввода уголовной ответственности за подобные деяния.

Ложная информация об истории России разных периодов существования государства стала инструментом борьбы пропагандистской войны Запада. Иностранные СМИ, в том числе при помощи ботов в социальных сетях, тиражируют всякого рода искажения настолько активно, что российским властям пришлось принять закон об ответственности за такие высказывания. Когда же дело доходит до наказания за подобные правонарушения — начинают возмущаться правозащитники.

В студию Медиагруппы "Патриот" придут командир поискового отряда "Альбатрос" Виктор Юхневич, директор Центра патриотического воспитания молодежи "Родина" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Артем Соловьев, боец военно-исторического клуба "Патриот" Андрей Бакулин и другие спикеры.

Гости медиацентра обсудят, нужно ли наказывать лжецов за распространение недостоверной информации, что такое историческая правда и как отличить ее от исторических мифов, пишет ФАН.

Эфир состоится 19 августа в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". Прямой эфир можно будет увидеть здесь.