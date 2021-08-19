Зеленский анонсировал создание мощного военного флота на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что до 2035 года у Украины должен появиться большой военно-морской флот.

В интервью изданию "Украинская правда" президент заявил, что в настоящее время украинские специалисты работают над этим вопросом. По его словам, первые результаты их труда можно будет увидеть уже 24 августа текущего года.

"Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы — мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам", — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что помогать стране с созданием боевых единиц для ВМСУ будут другие государства. Он подчеркнул, что на сегодняшний день на Украине нет необходимой инфраструктуры для полноценного судостроения.