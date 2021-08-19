«Реванша жаждут»: Сатановский предрек России проблемы из-за смены власти в Афганистане

Ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что у коллективного Запада вскоре появится повод для радости, поскольку представители «Талибана»1* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), захватившие накануне власть в Афганистане, настроены учинить «крупные неприятности» России, Китаю, Ирану и странам всей Средней Азии. Об этом политолог сообщил в своем Telegram-канале.

Он считает, что афганские радикалы «жаждут реванша» после поражения исламских группировок российским военным в Чечне и Дагестане. В одной лодке с РФ окажутся также Иран и США, которые помогали истреблять террористов в Сирии и Ираке. Месть настигнет и Узбекистан с Таджикистаном.

Эксперт не верит в демонстрируемые талибами мирные намерения и сравнивает их с Гитлером, развязавшим Вторую мировую войну спустя шесть лет правления. По словам Сатановского, новая версия нацистов на афганский манер сумеет укрепить позиции в стране и на мировой арене куда быстрее за счет религии, денег, богатого опыта, новейшего вооружения, брошенного в стране Пентагоном и силами НАТО, а также соседей-союзников в виде Пакистана, Саудовской Аравии, Катара и Турции.

Global Look Press / Str

«Теперь у них наконец-то будет в активе решительная победа над США и их союзниками, свое государство, масса оружия, почти 40 млн человек, которых они будут держать под контролем, и время. Неограниченное и играющее именно на них. Поскольку сами талибы, точнее их пуштунское ядро, никуда не спешат. Они добились всего, чего хотели для себя», – написал ученый.

Возвращение радикалов «на север», по словам политолога, произойдет не сразу. «Талибану»* потребуется несколько лет для того, чтобы подавить все очаги сопротивления в Афганистане, настроить население на нужную волну и обеспечить полный контроль над границами во избежании интервенции.

Вместе с тем новая власть будет активно налаживать международные связи. Однако на такое партнерство согласятся только «идиоты», считает Сатановский, ставя во главу этого списка крупнейшие западные организации, такие как Евросоюз и ООН.

«Говорить [на Западе] при этом будут о правах человека и свободе религии, об угнетенных китайцами и русскими тюрках, хвалить талибов за сдержанность и поругивать за отдельные перегибы... Такие уж они там все сволочи. Другими не будут», – резюмирует эксперт.

Противостоять исламистам не смогут и в постсоветских странах, отметил Сатановский. Их главная слабость, по мнению востоковеда, заключается отнюдь не в отсутствии вооружения, а в разобщенности «светских элит» государств, погрязших в криминале и конфликтах.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации