Хакеры выложили в открытый доступ почты участников "Умного голосования" Навального

Хакеры взломали сайт проекта Алексея Навального и получили доступ к данным тех, кто на нем был зарегистрирован. Более двух миллионов почт попали в открытый доступ.

Новость об утечке базы данных сообщили в Telegram-канале Data1eaks. Теперь ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) ответит за произошедший инцидент. Однако представители фонда так и не прокомментировали ситуацию.

Ранее команда Алексея Навального на сайте проекта "Умное голосование" призывала единомышленников указывать личные данные на ресурсе, несмотря на постоянные взломы и "сливы" информации о пользователях.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России