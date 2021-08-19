Талибы обнародовали декларацию по случаю годовщины независимости Афганистана

"Талибан" (организация запрещена на территории РФ) выпустил декларацию по случаю 102-й годовщины независимости Афганистана.

Представитель движения Забихулла Муджахид разместил в Twitter ссылку на документ, объяснив, что это Декларация "Исламского эмирата Афганистан" по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества.

Афганцы должны быть благодарны, что их страна находится на пороге независимости. Необходимо работать в интересах исламской системы и во имя процветания государства, отмечается в декларации.