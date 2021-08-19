Глава Минобороны России протестировал трассу "Танкового биатлона", управляя Т-80

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил трассу "Танкового биатлона" в Алабино перед началом АрМИ-2021, сообщили в Минобороны РФ.

Он лично управлял танком Т-80БВМ, чтобы протестировать трассу, добавили в военном ведомстве. После проверки Шойгу отметил, что инфраструктура полигона полностью готова к соревнованиям. Министр также пожелал удачи российским военнослужащим в предстоящем конкурсе. РИА Новости поделилось видеофрагментом с места событий.

"Танковый биатлон" — один из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021. Мероприятие состоится с 22 августа по 4 сентября. В соревнованиях примут участие команды из более чем 20 государств.