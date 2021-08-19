Арарата Мирзояна назначили министром иностранных дел Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении на пост главы министерства иностранных дел республики бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президентского аппарата.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Мирзоян является членом правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Именно он был одним из ключевых инициаторов политических изменений в республике, в результате которых Пашинян оказался у власти.