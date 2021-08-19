Инфекционист Роспотребнадзора объяснил причины отсутствия лекарства от COVID-19

Разработка лекарств от коронавирусной инфекции требует больше сил и средств, чем создание вакцины, считает инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперты фармакологической промышленности предполагали, что COVID-19 — сезонная болезнь. Это одна из причин, по которой человечество разработало вакцины против коронавируса, но еще не создало лекарства против заболевания, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин", — объяснил он в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, исследования в данной области будут продолжаться. При этом в случае, если коронавирус станет сезонным заболеванием, они прекратятся, считает он. Горелов подчеркнул, что заболевания лучше всего профилактировать, чем лечить.

Вакцинация позволяет повысить степень защиты организма от коронавирусной инфекции. В России для вакцинации населения применяют безопасные и эффективные препараты отечественного производства.