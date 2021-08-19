ГКЧП предпринял попытку спасти Советский Союз от развала 30 лет назад

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), созданный в ночь на 19 августа 1991 года, попытался спасти СССР от развала. С тех пор прошло ровно 30 лет.

В Москву тогда были введены 362 танка и более четырех тысяч военных. Президента Михаила Горбачева заперли на правительственной даче в Форосе. В телеэфире и по радио члены ГКЧП рассказывали о своих дальнейших действиях.

Попытка спасти Советский Союз провалилась. Спустя три дня Горбачев вернулся в Москву, а членов и сторонников ГКЧП арестовали. Жизнь в стране после этого кардинально изменилась.

Сотрудники ВЦИОМ в преддверии 30-летия Августовского путча провели опрос россиян и попытались выяснить у них, как правильно расшифровывается ГКЧП. Не смогли правильно ответить 80% респондентов.