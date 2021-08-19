Ветеран "Вымпела" вспомнил историю спасения похищенного в Европе ученого

Подразделение специального назначения "Вымпел" однажды помогло спасти крупного ученого, похищенного в Западной Европе.

Эту историю президент ассоциации ветеранов группы "Вымпел" Валерий Попов вспомнил накануне юбилея — 40 лет со дня создания "Вымпела". По рассказам Попова, ученого похитили в попытке переманить на свою сторону, потому что он много знал. Однако специалист не поддавался на посулы и был очень патриотически настроен.

"С нашей стороны удалось сделать так, чтобы этот ученый из рук похитителей исчез. Как будто его там у них и не было", — сказал Попов в беседе с РИА Новости.

Похитители собирались обманным путем, под разными предлогами, вывезти ученого в одну страну, из которой затем перевезти его в другое государство. Однако осуществить план так и не удалось, заключил собеседник агентства.