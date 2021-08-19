Байден рассказал о договоренностях Трампа с талибами в Афганистане

Талибы не атаковали американских военных благодаря договоренностям с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил действующий глава государства Джо Байден.

Несмотря на то, что в Афганистане оставались 2,5 тысячи военных, боевики "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) не предпринимали попыток их атаковать. По словам Байдена, причиной стало достижение договоренности прошлого президента годом ранее, о том, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода провокаций не будет.

"Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило", — сказал Байден в интервью ABC.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.