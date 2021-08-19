Росреестр показал лидеров по продажам готового жилья в России

Лидером по продажам готовых квартир среди российских регионов в 2021 году стал Краснодарский край.

Регион за время пандемии обогнал Московскую область, где в этом году продали на 17 тысяч готовых объектов меньше, чем на Кубани. Подмосковье было лидером по продажам готового жилья на протяжении нескольких лет. Об этом информирует РБК.

Краснодарский край уже опережал Подмосковье по показателям продаж вторичной недвижимости в первые шесть месяцев 2020 года. Пандемия повлияла на уровень продаж в обоих регионах. В прошлом году в двух субъектах РФ было продано на 70% меньше готового жилья, чем в этом году.