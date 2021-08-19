Специалист Белова оценила способности "Северного потока — 2"

Эксперт Мария Белова сказала, что "Газпром" способен до конца 2021 года поставить в ЕС объем газа, который сопоставим с объемом крупнейшего подземного хранилища в Европе (ПХГ).

Специалист подчеркнула, что дополнительные поставки газа такого объема могут произойти, если старт газопровода "Северный поток — 2" не будет задерживаться. Запасы голубого топлива в ПХГ Европы в данный момент составляют многолетний минимум. Основные хранилища "Газпрома" в Германии, Австрии и Нидерландах заполнены лишь на 18%. А показатель по всем европейским хранилищам составляет 61,87%.

Белова отметила, что "Газпром" ожидает запуск газопровода, благодаря которому компания сможет увеличить поставки в Европу. По ее оценкам, старт "Северного поток — 2" обеспечит ЕС дополнительными четырьмя-пяти миллиардами кубометров голубого топлива.