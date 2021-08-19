Зеленский одобрил отчуждение земельных участков у границ Украины

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты границы.

Вводится в действие решение СНБО от 30 июля 2021. Согласно указу, кабмину страны поручается принять ряд мер в течение шести месяцев. Так, нужно провести инвентаризацию земельных участков шириной 30–50 метров вдоль государственной границы, в том числе по берегу пограничной реки, озера или другого водоема. Будут определены владельцы и пользователи земельных участков, а после организованы работы по прекращению их права постоянного пользования.

Правительству Украины также поручается разработать и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы. Она будет предусматривать в бюджете страны необходимые расходы.