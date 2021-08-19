Патрушев: Вашингтон пытается влиять на выборы в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон продолжает попытки влиять на внутренние дела РФ.

Патрушев сообщил, что США используют своих политтехнологов и неправительственные организации (НПО), когда стремятся нагнетать напряженность в российском обществе. Секретарь Совбеза сделал соответствующее заявление во время беседы с "Известиями".

По мнению Патрушева, Вашингтон продолжает ставить перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела России. Он заявил, что американские политтехнологи и НПО пытаются воздействовать на российские выборы. Вашингтон делает это для продвижения во власть агентов влияния, стремясь увеличить напряженность в обществе. Однако сами США имеют большое число проблем и без внешнего вмешательства, добавил Патрушев.