Украина идет к распаду, и ситуация в стране может быть схожей с афганской. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В интервью "Известиям" он рассказал, что США проверили на лояльность людей, оказавшихся в странах НАТО, и ряд других государств, которые были вовлечены в авантюру в Афганистане. Речь в этом случае идет о странах бывшего Советского Союза, в первую очередь о Грузии. Также Патрушев добавил, что такая ситуация может ожидать и сторонников украинского выбора. Там к власти могут прийти неонацисты.

"Страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонников", – заявил он.

Также Патрушев добавил, что Вашингтон продолжает приводить лояльных США лиц к власти. В страну идут поставки ненужного американского оружия, и не обращают внимания на рост экстремизма и преступности.