Патрушев: предпосылки для ввода военных из России в Афганистан отсутствуют

Власти России готовы к диалогу с теми силами в Афганистане, которые будут строить благополучное государство, сейчас нет предпосылок для ввода российских войск в страну.

В первую очередь с Афганистаном будут вестись дипломатические переговоры. Мирное урегулирование проблем внутри страны важно решать совместно с партнерами. Для этого создан "московский формат", который успешно справляется со своими задачами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев, информируют "Известия".

По совам Патрушева, Россия заинтересована в развивающемся Афганистане, который не будет испускать угрозу в регионе. Секретарь СБ РФ отметил, что Россия будет улучшать диалог с теми, кто готов превратить Афганистан в крепкую страну.