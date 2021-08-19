МИД России: Германия скрывает данные о последовавшем за Навальным человеке

Германия скрывает данные об одном из своих граждан на борту немецкого самолета, прилетевшего за блогером Алексеем Навальным.

На борту воздушного судна, которое в кратчайшие сроки прибыло в Омск в ночь с 20 на 21 августа 2020 года, находился гражданин ФРГ, чья профессия тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспеченная гражданка Великобритании Мария Певчих, сообщили в МИД России.

При этом долгое время власти ФРГ заявляли, что Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Свое присутствие подтвердила сама Певчих в интервью "Русской службе BBC" от 18 сентября 2020 года, при этом немецкие власти сообщили, что ничего не знают об этом визите. До сих пор неизвестно, что стало причиной ухудшения состояния Навального, однако ядов в крови и моче пострадавшего омские врачи не обнаружили.