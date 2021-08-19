Артюхов стал самым открытым губернатором в России

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов признан самым открытым губернатором.

Глава Центра общественно-политических проектов Константин Листратов в беседе с "Ямал медиа" сообщил, что Артюхов — это один из самых открытых и ориентированных на граждан губернаторов. Так, Артюхов лично садится за руль автомобиля и проезжает по дорогам региона. Он при этом оценивает состояние дорог, инфраструктуры, общается с жителями.

"Я считаю, что такой формат — это образец открытости, образец социальной ориентированности, это то, как нужно работать с людьми напрямую", — отмечает Литратов.

Поездку губернатора обсуждают на страницах в соцсетях и на онлайн-платформах. По данным в ВЦИОМ, 67% опрошенных жителей региона относятся к ней с интересом. Многие позитивно воспринимают современный формат, используемый Артюховым.