МВД призвало отказаться от ряда проверок во время техосмотра

МВД России призвало упростить техосмотр. Ведомство предложило отказаться от ряда обязательных проверок.

Информацией об этом поделился "Коммерсантъ", ссылаясь на протокол совещания в Минэкономразвития. МВД призвало отказаться от проверок коррозии тормозной системы, наличия повреждения тормозных трубопроводов и возможности стеклоомывателя распылять жидкость на место очистки стекла.

Ведомство также предлагает не обращать внимание на наличие в автомобиле аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замеры уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, наличие падения масел и других рабочих жидкостей. Также предлагается не проверять трещины на ветровом стекле машин со стороны водителя.